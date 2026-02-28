Talentul autentic din Maramureș continuă să se afirme pe scenele importante ale țării. Micuța artistă Sara Maria Butcure a obținut rezultate de excepție la VoiceUp Festival, desfășurat la București, unde a impresionat juriul prin voce, expresivitate și maturitate artistică.

Sub îndrumarea profesoarei sale, Diana Bordi, tânăra interpretă a reușit să câștige:

🏆 Trofeul categoriei – Muzică Populară

🥇 Premiul I – Muzică Ușoară Românească

Rezultatele confirmă munca susținută, seriozitatea și pasiunea pentru muzică, atât din partea elevei, cât și a mentorului său artistic.

Profesoara Diana Bordi a transmis, cu emoție, un mesaj după competiție:

„Să nu credeți că am venit până în București doar în vacanță! 😅

Am făcut un drum lung, dar venim acasă cu inima plină de bucurie și cu premii pe măsura muncii depuse, obținute în cadrul VoiceUp Festival ♥️

Felicitări, Sara Maria Butcure!”

Succesul obținut la nivel național reprezintă nu doar o realizare personală, ci și o mândrie pentru Maramureș, demonstrând că talentul local, susținut de profesori dedicați, poate ajunge pe cele mai importante scene din România.