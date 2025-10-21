Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru următoarele săptămâni, în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie. Potrivit meteorologilor, în ultima săptămână a lunii octombrie temperaturile vor fi mult mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă.

20-27 octombrie. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sudvestice şi în general deficitar în restul teritoriului.

27 octombrie – 3 noiembrie. Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara.

3-10 noiembrie. Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul şi centrul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

10-17 noiembrie. Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile ţării. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.