Băimărenii de pe străzile Gheorghe Șincai (între nr.25 – 37 și nr.34 – 46), str. Tineretului, str. Salcâmului, str. Culturii nr.1,6, Piața Revoluției nr.5, 6, str. George Coșbuc nr.1,3,5 nu vor avea apă la robinete până la ora 23.00 din cauza unor lucrări de modernizare (cuplare) la rețeaua publică de alimentare cu apă efectuate de furnizorul de apă potabilă.

Chiar dacă aceste lucrări crează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.