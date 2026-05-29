Luni, 01.06.2026, a doua zi de Rusalii, casieriile societății VITAL S.A. din toate localitățile în care operăm: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherăuș, Seini, Cavnic, Ulmeni și Șomcuta Mare vor fi închise, ziua fiind declarată sărbătoare națională legală. De asemenea și activitatea celorlalte departamente funcționale ale societății va fi întreruptă în ziua de luni.

De marți, 02.06.2026 se va relua programul normal de lucru.

Utilizatorii care doresc să achite facturile în această perioadă, când casieriile noastre sunt închise, pot alege oricare dintre modalitățile de mai jos. Simplu, rapid și fără comision!

Plata online, direct de pe portalul web www.vitalmm.ro, sau

Plata online, prin aplicația „Centrul fără hârtii” (https://farahartii.vitalmm.ro). Această facilitate este disponibilă gratuit pentru toţi utilizatorii care au cont pe portal. Plata se poate efectua cu ajutorul unui card bancar valid Visa sau Mastercard®.

Plata la comercianţii care au afişată sigla PayPoint sau un-doi, prin scanarea codului de bare al facturii care se doreşte a fi plătită.

Plata prin direct debit pentru clienţii care au cont bancar deschis la BCR, Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania.

Plata la ghişeele băncii UniCredit prin scanarea codului de bare de pe factură.

Plata la terminalele de plăți Roboțel BRD și Facturel Banca Transilvania, prin scanarea codului de bare al facturii care se doreşte a fi plătită.

Plata prin transfer bancar. Pentru identificarea plății este necesar să precizați pe ordinul de plată codul client și numărul facturii. Conturile bancare ale VITAL SA în care puteți efectua plata sunt:

În zilele libere societatea VITAL S.A. va avea echipe pregătite în cazul în care apar intervenții la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare. Permanența va fi asigurată de Dispeceratul societății, care va funcționa 24 de ore din 24. Astfel, în cazul în care apar situații deosebite, utilizatorii vor putea suna la numerele de telefon 0262.215150, *1, *2, 0362.401052, 0372.752661 și 0262.212550.