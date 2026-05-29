Joi, 28 mai, s-a încheiat prima serie din acest an de exerciții spirituale pentru preoții din Eparhia de Maramureș, care s-au desfășurat în zilele 25-28 mai 2026 la mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare. Au participat 17 preoți, îndrumați de părintele Maris Taloș, călugăr iezuit.

Tema reculegerilor a fost: „Cum să te îngrijești de sufletul aproapelui fără să-l pierzi pe al tău”, preoții fiind invitați să mediteze la rolul Spiritului Sfânt atunci când abordează tema, aflându-ne în preajma sărbătorii Rusaliilor.

Reculegerile au avut ca sursă de inspirație scrierea „Regula Pastorală” a Sfântului Papă Grigore cel Mare și mai exact au fost propuse următoarele puncte de meditație: Rugăciunea „Împărate Ceresc”; „Păstorul de suflete știe compătimi și pentru toți să se roage”; „Păstorul de suflete să fie prieten prin smerenie cu cei buni și să se împotrivească prin râvna dreptății păcatelor celor răi”; „Păstorul de suflete: discret la tăcere și folositor la vorbă”; „Păstorului de suflete nu trebuie să-i scadă grija față de viața lăuntrică din cauza activităților exterioare, dar, cu toate acestea, să nu renunțe la datoria de a se îngriji de lipsurile din afară din dorința de a cultiva viața lăuntrică”.

Ultima zi a fost dedicată prezentării primei enciclice a Papei Leon al XIV-lea, intitulată „Magnifica Humanitas”.

Joi, 28 mai, Sfânta Liturghie de dimineață a fost celebrată de Preasfinția Sa Vasile Bizău, care s-a alăturat preoților și pentru sesiunea de lucru.