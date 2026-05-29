În dimineața zilei de joi, de 28 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, în timp ce efectuau supravegherea traficului rutier pe strada Dragoș Vodă din municipiu, au oprit pentru control un autoturism al cărui conducător auto utiliza telefonul mobil și nu purta centura de siguranță

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani din Vișeu de Sus.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Ca urmare a abaterilor constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice pentru pentru folosirea telefonului mobil fără a utiliza un dispozitiv de tip „mâini libere„ și pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță.

De asemene, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.