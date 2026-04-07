Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare au finalizat cercetările într-un dosar penal ce vizează infracțiuni grave de violență în familie, tâlhărie și lipsire de libertate în mod ilegal. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv.

Potrivit anchetatorilor, în data de 19 februarie, în jurul orei 10:00, acesta și-ar fi agresat fizic partenera, în locuința din Baia Mare, aplicându-i mai multe lovituri cu pumnii, picioarele și cu coada unei mături, provocându-i leziuni care au necesitat 30-35 de zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei și amenințând-o cu moartea, bărbatul ar fi lipsit-o de libertate în perioada 19 februarie – 21 februarie, transportând-o cu autoturismul din Baia Mare până în localitatea Verona, Italia. Pe durata deplasării, inculpatul ar fi ținut un cuțit pe consola centrală a mașinii, pentru a o intimida.

De asemenea, după agresiune, acesta ar fi determinat victima, pe fondul temerii create, să îi predea mai multe bijuterii din aur – un lanț, o pereche de cercei și un inel.

Faptele reținute în sarcina inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie. Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Baia Mare, pentru soluționare.

Procurorii precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.