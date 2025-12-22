22.12 – 23.12.2025 – Program conform graficului de circulație din perioada de vacanță

24.12.2025 – Programul unei zile lucrătoare. Ultimele autobuze și troleibuze vor pleca de la dispecerate la ora 20:00.

25.12.2025 – PROGRAM SPECIAL

26.12.2025 – Programul unei zile de duminică

27.12 – 30.12.2025 – Program conform graficului de circulație din perioada de vacanță

31.12.2025 – Programul unei zile lucrătoare. Ultimele autobuze și troleibuze vor pleca de la dispecerate la ora 20:00.

01.01.2026 – PROGRAM SPECIAL

02.01.2026 – Programul unei zile de duminică

03.01 – 05.01.2026 – Program conform graficului de circulație din perioada de vacanță

06.01 – 07.01.2026 – Programul unei zile de duminică

PROGRAMUL SPECIAL al autobuzelor și troleibuzelor în 25.12.2025 și 01.01.2026

LINIA 1

Ore plecare Mina Săsar – 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:30

Ore plecare Bif. Baraj – 9:40; 11:40; 13:40; 15:40; 17:10

LINIA 3/11

Ore plecare URBIS – 8:40; 10:40; 12:40; 14:40; 16:40

Ore plecare UNIC – 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00

LINIA 4

Ore plecare Dorna – 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00.

Ore plecare Grănicerilor – 9:20; 11:20; 13:20; 15:20; 17:20.

LINIA 8

Ore plecare Dorna – 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:30.

Ore plecare Flotatie Baia Sprie – 9:40; 11:40; 13:40; 15:40; 17:10.

LINIA 50 (Troleibuz)

Ore plecare URBIS – 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00.

Ore plecare GARA – 9:20; 11:20; 13:20; 15:20; 17:20.

LINIA 54 (Troleibuz)

Ore plecare AUCHAN – ; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00.

Ore plecare PȚA IZVOARE – 8:25; 9:25; 11:25; 13:25; 15:25; –

LINIA 18 (IMMUM-FIRIZA)

Ore plecare IMMUM – 10:00; 12:00; 14:00; 16:00 ; 18,10.

Ore plecare Firiza – 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:40.