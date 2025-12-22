Zeci de băimăreni sunt datori la taxe și impozite, iar Primăria face periodic publice aceste liste.

Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

În acest sens s-au afişat în data de 19.12.2025 concomitent la sediul Direcţiei de Taxe și Impozite şi pe pagina de internet a mun. Baia Mare, anunţurile nr. 67421 respectiv 67628 din 19.12.2025

Vezi AICI lista cu datornicii