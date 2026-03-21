Un accident rutier grav a avut loc în dimineața zilei de 21 martie, pe DN 1C, între localitățile Livada și Iojib, soldat cu decesul unui tânăr de 30 de ani.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 05:30, iar echipajele de poliție au intervenit de urgență la fața locului pentru a demara cercetările.

Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat de 30 de ani, din Iojib, care conducea un autoturism dinspre Livada, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un camion condus de un bărbat de 58 de ani, cetățean al Republicii Moldova. Impactul a fost extrem de violent.

În urma accidentului, șoferul autoturismului a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului. Conducătorul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii tragediei.