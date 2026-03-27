Profesioniștii contabili din Maramureș au participat, în data de 26 martie, la Adunarea Generală a membrilor CECCAR – Filiala Maramureș, lucrările fiind conduse de conf. univ. dr. Cucoșel Constantin.

În cadrul întâlnirii au fost analizate realizările anului 2025 și direcțiile de acțiune pentru 2026. Raportul anual al Consiliului filialei a inclus activități privind promovarea profesiei contabile, dezvoltarea profesională continuă, organizarea de evenimente dedicate membrilor și implicarea în proiecte educaționale.

A fost evidențiată colaborarea CECCAR Maramureș cu instituții locale și mediul de afaceri, precum și implicarea în formarea noilor profesioniști contabili. Printre acțiunile importante s-a numărat organizarea concursului de cultură și educație financiar-contabilă pentru elevi, desfășurat la Colegiul Economic Nicolae Titulescu.

De asemenea, au fost prezentate principalele activități realizate în 2025, promovate prin numeroase articole în presa locală și națională. Programul de activitate pentru anul 2026 include 46 de acțiuni menite să consolideze rolul profesioniștilor contabili și să crească încrederea mediului de afaceri în serviciile oferite.

Adunarea Generală s-a desfășurat în sistem hibrid, cu participare fizică și online. La final, președintele filialei a transmis mulțumiri membrilor și a urat succes în activitatea profesională.