În data de 25 martie, de sărbătoarea Buna Vestire, șase credincioase din cadrul Parohia greco-catolică Sfânta Cruce, din Baia Mare, au făcut un pas important pe drumul credinței, spunând „DA” chemării Fecioarei Maria și alegând să o urmeze ca model de dăruire și slujire.
Momentul a marcat primirea lor în Reuniunea Mariană, un gest simplu, dar plin de semnificație spirituală, care reflectă dorința de implicare și trăire autentică a valorilor creștine. Evenimentul a fost unul emoționant, desfășurat într-o atmosferă de rugăciune și comuniune.
Prin acest angajament, cele șase noi membre își propun să urmeze exemplul Maicii Domnului, cultivând credința, solidaritatea și spiritul de slujire în comunitate.
