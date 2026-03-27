O atmosferă caldă și plină de entuziasm a cuprins Azilul de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, unde angajații și beneficiarii au petrecut împreună o seară de neuitat.

Cu emoție și nerăbdare, aceștia au urmărit meciul de fotbal dintre România și Turcia, trăind intens fiecare fază și susținând echipa națională cu sufletul la gură. Deși rezultatul final nu a fost în favoarea României, spiritul de echipă și buna dispoziție au transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare.

Râsetele, încurajările și energia pozitivă au fost ingredientele principale ale serii, demonstrând încă o dată că astfel de momente simple pot aduce oamenii mai aproape unii de alții. Participanții au plecat cu zâmbetul pe buze și cu amintiri frumoase, întărind legăturile dintre ei.

Evenimentul subliniază importanța conexiunilor umane și a sprijinului reciproc, valori esențiale promovate constant de Direcția de Asistență Socială Baia Mare.