Un proiect de suflet al Consiliului Județean Maramureș a ajuns la o nouă ediție: „Primul ghiozdan”. Lansată în anul 2017, inițiativa care oferă ghiozdane complet echipate elevilor din clasa pregătitoare continuă și în acest an, ajungând la peste 2.500 de copii din întreg județul.

„Se împlinesc curând zece ani de când Consiliul Județean Maramureș a demarat acest proiect, menit să le ofere tuturor copiilor care pășesc pentru prima dată în școală șansa unui început frumos. Educația voastră rămâne prioritatea noastră!”, a transmis președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

Un proiect cu susținere unanimă

Programul a fost inițiat în 2017 de fosta consilieră județeană Liliana Moga și a fost susținut de toate administrațiile ulterioare. Gabriel Zetea a subliniat faptul că proiectul a fost votat în unanimitate de toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică:

„Mă bucur că acest program a fost sprijinit constant. Educația este mai presus de politică, iar copiii Maramureșului merită tot sprijinul nostru.”

Implicare la nivelul întregului județ

În ultimele zile, consilieri județeni, primari și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean au distribuit personal ghiozdanele în toate comunitățile din Maramureș. Faptul că fiecare partid a avut reprezentanți în teren a arătat, încă o dată, că atunci când vine vorba despre copii, întreaga comunitate se unește.

Investiție în viitor

„Primul ghiozdan” nu înseamnă doar rechizite și un rucsac colorat, ci emoția primului pas în școală făcut cu încredere și sprijin. „Copiii sunt viitorul nostru. «Primul ghiozdan» este doar primul pas, dar unul care contează enorm”, a subliniat Gabriel Zetea.