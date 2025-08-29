Un nou pas important pentru dezvoltarea economică a județului Maramureș: Parcul de Specializare Inteligentă de la Șomcuta Mare intră în faza de implementare. Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție cu un constructor serios, iar lucrările vor începe imediat.

„Este al doilea parc de specializare inteligentă din Maramureș, după cel de la Baia Sprie, iar în curând vom demara construcția și la Târgu Lăpuș și Fărcașa”, a precizat Zetea.

Detalii despre proiect:

📌 10 hectare puse la dispoziție de Primăria Șomcuta Mare;

📌 3 luni pentru proiectare și 9 luni pentru execuție, conform contractului;

📌 Firmele interesate au licitat deja parcele și așteaptă să își înceapă propriile investiții;

📌 Este nevoie de cofinanțare consistentă, CJ Maramureș contractând credite importante pentru susținerea proiectelor.

„Anul trecut au fost multe poze frumoase pe Facebook, dar realitatea este că abia acum intrăm efectiv pe terenuri care până azi erau virane. Nu e simplu să selectezi firmele, nu e simplu să aduci investiții mari acasă. Dar e nevoie de fapte, nu de povești sau fotografii de imagine”, a subliniat președintele CJ Maramureș.

Finalizarea parcului este estimată pentru anul viitor, iar miza proiectului este clară: crearea de oportunități reale pentru tineri, aici, acasă.

„Investim în Maramureș, investim în oameni, investim în viitor!”, a transmis Gabriel Zetea.