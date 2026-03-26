În cadrul Centrului Multifuncțional Romanii, am organizat un atelier special dedicat copiilor, unde imaginația a prins contur prin flori realizate din hârtie creponată. Cu mult entuziasm, răbdare și voie bună, cei mici au transformat materiale simple în adevărate opere pline de farmec.

Fiecare floare creată spune o poveste despre inocență, despre bucuria de a descoperi și despre puterea de a crea cu propriile mâini. Activitatea nu a fost doar despre lucru manual, ci și despre prietenie, colaborare și încredere în sine. Primăvara înseamnă începuturi, speranță și… multă culoare.