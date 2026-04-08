Credincioșii vor putea urmări în direct, la Radio Maria, mai multe oficii religioase oficiate la Biserica Greco-Catolică „Sfânta Maria” din Baia Mare, în contextul sărbătorilor pascale.

Astfel, joi, de la ora 10:00, va fi transmisă Vecernia unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, urmată de Oficiul Spălării picioarelor, moment liturgic cu o puternică încărcătură spirituală.

De asemenea, sâmbătă, începând cu ora 23:45, credincioșii vor putea asculta Utrenia Învierii Domnului, slujbă care marchează momentul central al sărbătorii pascale.

Transmisiunile oferă posibilitatea participării spirituale tuturor celor care nu pot fi prezenți fizic, aducând atmosfera slujbelor de Paște în casele ascultătorilor.