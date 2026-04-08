În cursul acestei săptămâni, personalul de specialitate din cadrul Azilului de Noapte, aflat în subordinea Direcția de Asistență Socială Baia Mare, a desfășurat o serie de acțiuni dedicate sprijinirii beneficiarilor în accesarea serviciilor medicale.



Prin implicare constantă și grijă față de cei vulnerabili, echipa a facilitat mai multe vizite la medici specialiști, astfel încât beneficiarii noștri să primească consultațiile și evaluările necesare stării lor de sănătate. Pentru persoanele aflate în dificultate, aceste demersuri reprezintă un pas esențial spre îmbunătățirea calității vieții.

Activitatea colegilor noștri subliniază importanța accesului la servicii medicale pentru toți membrii comunității, indiferent de situația lor socială.

Aceste inițiative se desfășoară în mod constant, fiind un sprijin real pentru cei care au cea mai mare nevoie. ‎