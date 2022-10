Astăzi, 31 octombrie 2022, începând cu ora 10:30, are loc Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

În preambulul ședinței, primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a solicitat public demisia deputatului liberal Călin Bota, pentru că ar fi contribuit la tăierea finanțărilor pentru Maramureș și pentru domeniul educațional.

După ce eMaramureș a cerut public demisia altui parlamentar liberal, domnului Cristian Țâgârlaș, un alt membru al parlamentului este pus la zid.

Contextul solicitării demisiei are în vedere bursele școlare din Municipiu Baia Mare. Deputatul Bota aducând acuzații grave atât primarului Municipiului, dar și altor inspectorului școlar general, Mihai Pop.

„Părinții mai multor elevi din Baia Mare mi-au adus la cunoștință o situație cu adevărat scandaloasă, care afectează deja multe familii.

Primarul Cătălin Cherecheș nu a plătit bursele școlare, încălcând practic legea care spune ca până pe data de 15 a fiecărei luni trebuie plătite bursele pentru luna anterioară. Guvernul a trimis banii în Trezorerie, data de 15 a trecut de mult, iar banii aferenți burselor școlare pentru luna septembrie nu au ajuns la elevi.

Revoltător este și faptul că inspectorul școlar general Mihai Pop nu a făcut nimic pentru ca elevii băimăreni să între în posesia burselor școlare oferite de guvern, deși a fost informat că banii se află în trezorerie. Poate că e momentul ca deputatul PSD Gabriel Zetea, cel care l-a susținut pe Mihai Pop în această funcție, să iasă din retorica populistă și găunoasă în care vorbește despre drepturile românilor și să facă ceva concret pentru elevii din Baia Mare, astfel încât aceștia să între în posesia burselor școlare.” – s-a arătat într-o postare publică a domnului Bota.

Ulterior, primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a specificat faptul că școliile din municipiu încă nu au trimis documentele justificative pentru a putea să încaseze banii, publicând toate notificările primite și trimise, specificând faptul că:

Nici o săptămână fără ca primarul Cătălin Cherecheș să fie tras la răspundere public pentru că majoritatea conducătorilor de instituții publice nu își fac treaba! De la un site local a pornit zilele acestea un subiect fabulos: Cherecheș n-a plătit bursele elevilor băimăreni. Și acum, să demontăm minciunile cu date concrete. Guvernul a aprobat cuantumul diverselor tipuri de burse de care pot beneficia elevii. Consiliul Local a venit în luna septembrie, la inițiativa mea, și a majorat cuantumul acestor burse pentru elevii băimăreni. Adică, pe lângă banii de la stat, municipiul Baia Mare, având bani și dorința de a susține elevii, a plusat. Și totuși, suntem la final de octombrie și elevii băimăreni nu și-au primit încă bursele de merit, de performanță, de studiu, respectiv cele sociale.

Despre acest subiect a scris o doamnă ziarist și, plin de aplomb, simțind posibilitatea unei apariții pozitive în presă, a luat cuvântul și un deputat PNL. Deși s-au scris deja câteva articole de presă pe această temă, nimeni nu s-a întrebat de ce nu s-au putut achita până astăzi aceste sume, deși banii există! Și acum, pentru că tot am fost scos eu la tablă ca fiind cel cu lecția nefăcută, haideți să vă spun, cu dovezi, negru pe alb, din cauza cui elevii băimăreni nu sunt cu bursele încasate la zi!

Școala a început de aproape două luni, timp în care, pe lângă corespondența oficială purtată cu conducerea Inspectoratului Școlar, respectiv cu direcțiunile unităților de învățământ, am avut și întâlniri cu directorii școlilor. Am transmis și în scris și verbal necesitatea, impusă legal, ca aceștia să ne transmită listele cu numărul și cuantumul total al burselor care trebuie acoperite pentru fiecare unitate de învățământ.

A primit Primăria Baia Mare în timp util aceste solicitări ca să poată vira banii? Nu!

Concluzia noastră este clară. Aleșii PNL-iști vorbesc în necunoștință de cauză și fac politică pe seama elevilor băimăreni, încercând să decredibilizate atât primarul, dar și Inspectoratul Școlar.

Și din păcate, nu e vina lor, nu e vina liberalilor! Ei de atât sunt în stare, au dovedit și dovedesc asta în fiecare zi! E vina noastră, a tuturor celor care i-am votat!

Pe viitor poate ne gândim de două ori pe cine puneți ștampila și nu mai trimitem în parlament toți mincinoșii și bătăușii!