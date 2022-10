Nici o săptămănă fără ca primarul Cătălin Cherecheș să fie tras la răspundere public pentru că majoritatea conducătorilor de instituții publice nu își fac treaba! De la un site local a pornit zilele acestea un subiect fabulos: Cherecheș n-a plătit bursele elevilor băimăreni. Și acum, să demontăm minciunile cu date concrete.

Guvernul a aprobat cuantumul diverselor tipuri de burse de care pot beneficia elevii. Consiliul Local a venit în luna septembrie, la inițiativa mea, și a majorat cuantumul acestor burse pentru elevii băimăreni. Adică, pe lângă banii de la stat, municipiul Baia Mare, având bani și dorința de a susține elevii, a plusat. Și totuși, suntem la final de octombrie și elevii băimăreni nu și-au primit încă bursele de merit, de performanță, de studiu, respectiv cele sociale.

Despre acest subiect a scris o doamnă ziarist și, plin de aplomb, simțind posibilitatea unei apariții pozitive în presă, a luat cuvântul și un deputat PNL. Deși s-au scris deja câteva articole de presă pe această temă, nimeni nu s-a întrebat de ce nu s-au putut achita până astăzi aceste sume, deși banii există! Și acum, pentru că tot am fost scos eu la tablă ca fiind cel cu lecția nefăcută, haideți să vă spun, cu dovezi, negru pe alb, din cauza cui elevii băimăreni nu sunt cu bursele încasate la zi!

Școala a început de aproape două luni, timp în care, pe lângă corespondența oficială purtată cu conducerea Inspectoratului Școlar, respectiv cu direcțiunile unităților de învățământ, am avut și întâlniri cu directorii școlilor. Am transmis și în scris și verbal necesitatea, impusă legal, ca aceștia să ne transmită listele cu numărul și cuantumul total al burselor care trebuie acoperite pentru fiecare unitate de învățământ.

A primit Primăria Baia Mare în timp util aceste solicitări ca să poată vira banii? Nu!

A fost nevoie să transmitem, tot noi, să ne milogim cum s-ar putea spune sau să ne mai rugăm o dată de directori și de Inspectoratul Școlar să își facă treaba, să ne transmită în scris, să avem baza legală pentru a putea efectua plățile.

Ultima dată am solicitat, tot în scris, aceste situații, în data de 26 octombrie, după cum puteți vedea în fotocopiile documentelor atașate acestei postări. Am început să primim solicitările unităților de învățământ după această dată, după cum puteți vedea tot în imaginile pe care le atașez acestei postări. Nici astăzi, 30 octombrie, nu am primit necesarul de la toate unitățile de învățământ!

Nu cred că mai e cazul să explic, dar plățile se fac prin trezorerie, nu prin puterea minții, iar acest proces durează câteva zile lucrătoare, iar noi suntem în weekend… Tocmai bine au mai alimentat unii politic un subiect anti-Cherecheș, căci și gura presei trebuie să mănânce ceva…

Sunt obișnuit cu astfel de atacuri și foarte multe nici nu le iau în considerare și nu demontez minciunile altora. Însă, am avut neplăcuta surpriză să îmi reproșeze că nu s-au primit banii pentru burse, inclusiv oamenii care se fac vinovați pentru această situație pentru că nu și-au făcut treaba, adică nu au trimis listele!

Cred că este clar pentru toată lumea, acum că am demontat și această minciună, că în cel mai scurt timp vor intra și banii pentru burse, acum că le putem procesa legal. Iar acum, dacă tot am fost nevoit să fac această postare și să mă apăr, nevinovat fiind și în această situație, aș vrea să vă propun un subiect la care să vă gândiți.

În afară de o ziaristă care nu a documentat acest subiect și s-a lansat în acuzații, doar un deputat PNL Maramureș s-a trezit vorbind despre acest subiect, plângându-le de milă elevilor care nu și-au primit bursele: Călin Bota. Eu l-aș întreba pe domnul deputat Călin Bota ce a făcut efectiv pentru Baia Mare? Nu neapărat pentru elevii băimăreni, ci pentru comunitatea băimăreană. În caz că nu știați, domnul Bota este membru în comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților și a mai binevoit să susțină câte un proiect ici-colo prin Maramureș, culmea, nici o finanțare pentru Baia Mare!

Și dacă tot vorbim despre PNL Maramureș, este important să ne întrebăm de ce în momentul în care s-a discutat și aprobat bugetul anului în curs pentru Baia Mare, grupul PNL din Consiliul Local Baia Mare, prin amendament, a diminuat la jumătate investițiile în învățământ?! Atunci nu le-a fost milă de elevi?!

De ce PNL, care se află la conducerea județului Maramureș și a României a viciat județul nostru de aproximativ 10 milioane de euro pentru dotarea școlilor cu table inteligente, iar municipiul Baia Mare, care nu este condus de PNL și al cărui primar nu dă doi bani pe politică și pe politicieni, a reușit în pofida tuturor piedicilor să implementeze proiectul tablelor inteligente in școli?!

Ca o notă de final, profitând de faptul că este duminică seara, vă mărturisesc că dacă nu ar fi de plâns, mai că aș râde de atacurile acestea puerile care sunt duse împotriva mea… După cum bine știți, eu duc lupte mult mai grele, nevinovat fiind, și aceste minciuni mă afectează puțin spre deloc. Fiind însă primarul municipiului Baia Mare, stau și mă întreb câți dintre cei care sunt azi directori prin diverse instituții, parlamentari, ziariști, sunt cu adevărat interesați de băimăreni… Concluzia vă rog să o trageți dumneavoastră!

