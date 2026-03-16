Primăria Comunei Budești a anunțat organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al unității administrativ-teritoriale, post vacant în cadrul instituției.

Concursul este organizat în baza prevederilor din Legea nr. 141/2025 și OUG nr. 121/2023, care reglementează ocuparea funcțiilor publice.

Calendarul concursului

Potrivit anunțului publicat, proba scrisă va avea loc în data de 27 aprilie 2026, de la ora 11:00, la sediul Primăria Comunei Budești, din localitatea Budești.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior, după afișarea rezultatelor probei scrise, pe site-ul instituției organizatoare.

Perioada de înscriere

Candidații interesați își pot depune dosarele de înscriere în perioada 16 martie – 6 aprilie 2026.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate o pot contacta pe Căpolna Marioara Mihaela, inspector superior în cadrul instituției, la numărul de telefon 0724 504 760 sau la adresa de e-mail asistentasociala@comuna-budesti.ro

Postul scos la concurs este unul din categoria funcțiilor publice de conducere, în cadrul compartimentului Secretar general UAT.