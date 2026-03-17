Unele jocuri de casino sunt conectate la jackpoturi. Acestea sunt împărțite în două categorii, fixe și progresive. Deși conceptul este, în mare măsură, același, între acestea există câteva diferențe pe care le vei afla din acest articol.

Sloturile cu jackpot fix sunt foarte ușor de înțeles. Particularitatea lor este că suma ce poate fi câștigată pur aleatoriu este aceeași, indiferent de miza jucătorului, indiferent de momentul când jackpotul a fost câștigat ultima dată. Adesea se întâmplă ca jackpoturile să fie conectate la sloturi, dar mai pot fi conectate și la alte jocuri, cum ar fi ruleta ori loterii.

Așadar, marea diferență între sloturile cu jackpot fix și jackpot progresiv este legată de modul în care se stabilesc sumele. La sloturile cu jackpot progresiv, premiile cresc constant pe măsură ce sunt efectuate pariuri. La fiecare pariu, o mică parte din miză este direcționată către fondul de jackpot. Acesta crește progresiv până când un norocos va câștiga jackpotul. Ulterior, valoarea jackpotului se resetează la cea inițială și va crește până când un norocos va câștiga din nou premiul.

Aproape întotdeauna, jackpoturile progresive sunt pe mai multe niveluri și sunt conectate la mai multe jocuri. Spre exemplu, Jackpot Cards de la Amusnet Interactive este conectat la sute de sloturi online, de la clasicele Shining Crown și Burning Hot, până la titluri mai noi precum 20 Glossy Hot, Fruits & Gold Dice ori Aztec Dice. Acesta este împărțit în patru niveluri, fiecare reprezentat de un simbol din pachetul de cărți:

Treflă – cel mai mic nivel

Caro

Inimă Roșie

Pică – cel mai mare nivel

În momentul în care un jucător este norocos, trebuie să aleagă din 12 cărți întoarse cu fața în jos, până când descoperă 3 cărți din aceeași suită. El primește instantaneu premiul aferent nivelului pe care l-a deblocat.

Cum știi dacă un joc este conectat la jackpot?

Pe unele platforme de cazino online, toate sloturile conectate la diverse jackpoturi sunt grupate într-o secțiune specială cu o denumire sugestivă. La adresa https://topbet.ro/ro/games/jackpots, jucătorii pot vedea lista completă cu sloturi conectate la numeroase jackpoturi, de la cei mai importanți furnizori. În același timp, unele sloturi conectate la jackpot au însemnul acestuia pe pictograma jocului. Este și cazul sloturilor de la Amusnet Interactive, preferatele multor jucători.

Contează miza pentru declanșarea jackpotului?

Unele jackpoturi se pot câștiga pe orice miză, altele nu. Jackpoturile EGT (Amusnet Interactive) pot fi câștigate pe orice miză, conform termenilor și condițiilor specificate de producător, dar șansele cresc odată cu miza. E indicat de amintit că declanșarea jackpoturilor este pur pe baza norocului, indiferent de miza pe care joci. În alte cazuri, cum ar fi Jackpot Play de la Pragmatic, se iau în calcul doar mizele de minim 0.20 euro (1 RON) per rotire.

Cum văd valoarea jackpotului?

Cazinourile online publică transparent informațiile despre valoarea jackpotului în fiecare moment. În cazul celor progresive, aceasta este afișată continuu pe ecran. Practic, jucătorii pot vedea cum crește valoarea jackpotului în funcție de pariurile efectuate.

Ține cont că unele jackpoturi pot fi legate în rețea, adică se iau în calcul pariurile efectuate în toate cazinourile în care se regăsesc jocurile respective. În aceste condiții, concurența poate fi mai mare, dar și premiul total va crește într-un ritm mai rapid. În unele situații, jackpoturile pot fi locale, adică doar în cazinoul respectiv. Concurența este ceva mai mică, dar premiul nu va crește la fel de repede.

Ca un amănunt de final, merită amintit că jackpoturile sunt declanșate strict aleatoriu, pe baza norocului, așa că nu există strategii prin care să poți influența în vreun fel anumite rezultate.