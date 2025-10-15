Asociația Esperando îi invită pe membrii comunității maramureșene la un eveniment de suflet, organizat cu prilejul aniversării a 24 de ani de activitate. Manifestarea va avea loc vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul asociației, situat pe strada Colonia Topitorilor, nr. 14A, în Baia Mare.

Evenimentul își propune să aducă împreună beneficiarii, partenerii și susținătorii organizației, pentru a celebra realizările și proiectele derulate de-a lungul anilor în sprijinul persoanelor din comunitatea maramureșeană.

Asociația Esperando, recunoscută pentru implicarea sa constantă în domeniul social și pentru sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități, dorește prin acest moment festiv să mulțumească tuturor celor care au contribuit la misiunea sa de a oferi șanse egale și sprijin real celor care au nevoie.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să se alăture acestei aniversări și să sărbătorească împreună două decenii și jumătate de muncă dedicată comunității.