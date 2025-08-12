Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș au finalizat lucrările de reabilitare a punților hidrometrice de la stațiile hidrometrice din localitățile Copalnic și Suciu de Jos.

Au fost modernizate punțile hidrometrice amplasate pe râurile Cavnic și Suciu, însumând o lungime reabilitată de 44 metri.

Acestea asigură posibilitatea efectuării măsurătorilor și observațiilor specifice și în perioadele când accesul direct la albie nu este posibil, facilitând totodată traversarea cursurilor de apă pe ambele maluri.

Grătare metalice au fost montate în locul componentelor din lemn, oferind un nivel sporit de siguranță pentru observatorii hidrometri.

Stațiile hidrometrice contribuie la colectarea zilnică a datelor privind: nivelul apei; temperatura aerului și a apei; precipitațiile; intensitatea vântului; vegetația din albie; posibile surse de poluare.

În managementul apelor, acuratețea datelor din teren este esențială atât pentru emiterea avertizărilor hidrologice, cât și pentru buna gestionare a resurselor de apă.