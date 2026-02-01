Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere de director al Direcției Administrare Zone Verzi.

Postul se adresează specialiștilor cu pregătire în domenii tehnice legate de mediu și spații verzi, iar candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții de studii și experiență profesională.

Condiții de participare

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă:

studii universitare de licență , absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Ingineria Mediului sau Inginerie Agricolă – specializarea Horticultură ;

diplomă de master în administrație publică sau în domeniul studiilor de licență;

vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani ;

certificat ECDL (European Computer Driving Licence).

Calendarul concursului

Concursul se va desfășura în mai multe etape, după următorul program:

12 februarie 2026, ora 15:30 – termen-limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

23 februarie 2026, ora 10:00 – proba scrisă;

data și ora interviului vor fi anunțate ulterior candidaților declarați admiși la proba scrisă.

Unde se depun dosarele

Dosarele de concurs trebuie depuse la Serviciul Resurse Umane, Juridic și SSM, la etajul 1 al instituției.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0262/225773, interior 22.