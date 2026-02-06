Pe 20 iunie 2024, administrația județului Maramureș, condusă în acel moment de liberalul Ionel Bogdan, anunța oficial semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea Castelului Teleki din Pribilești. Suma prezentată public suna impresionant: aproape 33 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile (mai exact 32.907.074,69 lei), reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 61 de milioane de lei, diferența urmând să fie suportată din bugetul județului. Un proiect mare, declarații mari, promisiuni despre introducerea castelului în circuitul turistic și revitalizarea zonei.

Doar că, la aproape doi ani de la acel moment festiv, realitatea din teren nu reflectă deloc entuziasmul din comunicate. Nu există un șantier vizibil, nu sunt comunicate clare despre începerea efectivă a lucrărilor, iar nici măcar localnicii nu știu în ce fază se află proiectarea, licitațiile sau atribuirea execuției: „N-a dat nimeni pe aici de luni bune…”

Cu atât mai frustrant cu cât vorbim despre un monument istoric cu o istorie complicată și o stare fizică deja fragilă. Castelul, construit în a doua jumătate a secolului XIX și trecut prin numeroase etape de degradare după naționalizare, avea nevoie urgentă de intervenții serioase. În loc de restaurare vizibilă, avem însă așteptare, tăcere și proceduri care par fără sfârșit. Ca în destule alte cazuri, finanțările obținute nu dau nici un rezultat! Procentul de cofinanțare este mare și proiectul își pierde din realismul realizării. Dar măcar s-a mai bifat o finanțare atrasă. Ce contează că întreaga construcție e la un pas de prăbușire?

Andrei BUDA