Anul 2026 are o semnificație specială pentru Biblioteca Orășenească Borșa, care marchează 70 de ani de la înființare. De-a lungul a șapte decenii, instituția a reprezentat un pilon important al educației și culturii locale, contribuind la formarea și dezvoltarea mai multor generații de borșeni.

Momentul aniversar este dublat de o aniversare personală: pe 8 februarie se împlinesc 27 de ani de când actualul bibliotecar și-a legat destinul de cel al bibliotecii, un parcurs profesional început din dragoste pentru carte și pentru slova scrisă.

„Biblioteca a fost și este mai mult decât un loc al cărților. A fost un spațiu al descoperirii, al liniștii, al curiozității și al viselor care prind contur”, se arată în mesajul aniversar transmis cu această ocazie.

Alături de colega sa, Timiș Viorica Daniela, echipa bibliotecii a reușit, de-a lungul anilor, să transforme instituția într-un spațiu primitor și deschis comunității, unde lectura a fost îmbinată cu activități culturale, educative și recreative. În acest cadru au prins viață proiecte dedicate istoriei locale, șezători culturale, întâlniri cu iubitorii de frumos și numeroase inițiative menite să aducă lumina cunoașterii în sufletele celor care au trecut pragul bibliotecii.

Rafturile bibliotecii adăpostesc nu doar cărți, ci și povești, idei și fragmente din istoria Borșei, iar cititorii au fost, de-a lungul timpului, cei care au dat viață acestui univers al cuvintelor.

Pentru anul aniversar și pentru viitor, dorința exprimată este una clară: cât mai mulți beneficiari și o comunitate tot mai apropiată de carte. Biblioteca Orășenească Borșa rămâne deschisă tuturor celor care vor să învețe, să se inspire, să socializeze sau pur și simplu să petreacă timp de calitate alături de o lectură bună.

„Biblioteca vă așteaptă – mereu vie, mereu deschisă, mereu a voastră”, este mesajul care încheie această aniversare cu puternică încărcătură emoțională.