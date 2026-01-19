Siguranța elevilor și a drumului lor spre școală rămân o responsabilitate zilnică a polițiștilor. În acest sens, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul altor structuri, desfășoară acțiuni constante de prevenire, verificare și control în zona unităților de învățământ.

Cele mai recente activități au avut loc în municipiul Baia Mare, la Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” și la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, unde polițiștii au pus accent pe combaterea absenteismului școlar, dar și pe prevenirea consumului de droguri, tutun, alcool și băuturi energizante în rândul elevilor – factori care pot afecta grav sănătatea, educația și parcursul lor în viață.

Totodată, acțiunile au vizat prevenirea și combaterea vânzării ilegale de produse din tutun și băuturi alcoolice către minori, precum și identificarea și sancționarea persoanelor responsabile din unitățile de alimentație publică care ignoră prevederile legislative și pun în pericol dezvoltarea tinerilor.

În paralel, în cadrul Liceului cu Program Sportiv, polițiștii au desfășurat două activități preventive dedicate elevilor, având ca teme răspunderea contravențională și penală a minorilor, precum și prevenirea faptelor comise cu violență, subliniind importanța alegerilor corecte și a respectului față de ceilalți.

Aceste demersuri vor continua și în perioada următoare, pentru un mediu educațional sigur, pentru școli în care copiii să se simtă protejați și pentru un viitor construit pe educație, responsabilitate și siguranță.