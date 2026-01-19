Un nou ordin de ministru modifică din temelii modul în care se acordă certificatele de handicap. De acum înainte, simplul diagnostic nu mai este suficient. Accentul cade pe evaluarea deficitului funcțional, pe impactul real al bolii asupra vieții de zi cu zi și pe eficiența tratamentelor urmate. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) precizează că noile reguli aliniază România la standardele internaționale și la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Evaluarea nu se mai face doar „din pix”, pe baza unei boli trecute în acte. Dosarul va fi analizat în ansamblu: teste funcționale, istoric medical, documente care atestă tratamentele urmate și, acolo unde este cazul, dovezi că acestea au fost respectate și s-au dovedit ineficiente într-o perioadă relevantă. Esențial nu mai este numele afecțiunii, ci cât de mult limitează aceasta autonomia persoanei.

Pentru situațiile ireversibile, procedura devine mai simplă. În anumite diagnostice severe, certificatul poate fi emis direct cu valabilitate permanentă, fără reevaluări anuale. În alte cazuri grave, caracterul permanent se stabilește după o a doua evaluare sau după o perioadă de monitorizare stabilită de specialiști.

Afecțiuni care nu mai oferă automat certificat de handicap

Vicii de refracție (miopie, astigmatism): dacă vederea este corectată eficient cu ochelari sau lentile, nu mai există încadrare automată. În cazul cataractei, decizia se ia, de regulă, după intervenția chirurgicală, în funcție de rezultatul funcțional.

Tulburări vestibulare (de echilibru) temporare sau cu evoluție fluctuantă: nu mai justifică un certificat permanent; se analizează durata și impactul real.

Epilepsia controlată medicamentos: formele bine controlate pot primi cel mult un grad ușor. Gradele superioare sunt rezervate cazurilor cu crize frecvente, rezistente la tratament și cu limitări majore.

Diabetul zaharat (tip 1 și 2): diagnosticul, în sine, nu mai garantează certificatul. Sunt necesare dovezi de control metabolic deficitar pe termen lung sau complicații severe care afectează semnificativ funcționarea.

Afecțiuni respiratorii moderate (de exemplu, astm în forme medii): sunt încadrate, de regulă, la grade intermediare. Gradele maxime se acordă doar în cazul limitării grave a funcției pulmonare, documentată obiectiv.

Procedură simplificată pentru caracter permanent

În cazul dizabilităților intelectuale severe, autismului cu deficiențe profunde, surdo-cecității, amputațiilor sau surdomuțeniei, certificatul poate avea caracter permanent chiar de la prima evaluare. Pentru demență, psihoze majore, paraplegie sau sechele neurologice grave post-AVC, permanența se stabilește după o reevaluare sau după o perioadă de monitorizare.

Principiul de bază

Noua regulă este clară: se evaluează funcționarea, nu doar diagnosticul. Gradul de handicap se stabilește în funcție de impactul bolii asupra vieții independente, muncii, educației și participării sociale.

În practică, asta înseamnă dosare medicale mai bine documentate, colaborare mai strânsă între medicii de familie, specialiști și comisiile de evaluare, precum și o atenție sporită asupra rezultatelor tratamentelor, nu doar asupra rețetelor sau internărilor. Scopul declarat este direcționarea resurselor către persoanele cu limitări reale și persistente, eliminând încadrările formale.

Important pentru beneficiari: certificatele deja emise rămân valabile până la expirare. Noile criterii se vor aplica doar la următoarea reevaluare. Cei care depun dosare noi sunt sfătuiți să includă investigații recente, fișe de monitorizare, scrisori medicale care descriu clar limitările în activitățile zilnice și, acolo unde este cazul, dovezi privind lipsa de răspuns la tratament pe termen relevant.

Potrivit statitsticilor oficiale, la finele anului 2025, la nivelul Județului Maramureș erau înregistrați 17.039 de pensii de invaliditate în plată