Am avut, din nou, o noapte foarte rece, la Târgu Lăpuș înregistrându-se cea mai scăzută temperatură din România: -20°C.

Gerul a fost prezent în aproape tot județul, excepție făcând doar zonele înalte, ca efect al inversiunii termice.

La stațiile noastre meteo temperaturile minime înregistrate azi, 19 ianuarie 2026, au fost:

-16.2°C – Sighetu Marmației

-14.8°C – Izvoare

-13.0°C – Cavnic Super Ski

-7.6°C – Baia Mare (valoare afectată de amplasare pe acoperișul unei clădiri)

Urmează încă o noapte rece, însă de mâine temperaturile vor începe să crească ușor.