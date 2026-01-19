Am avut, din nou, o noapte foarte rece, la Târgu Lăpuș înregistrându-se cea mai scăzută temperatură din România: -20°C.
Gerul a fost prezent în aproape tot județul, excepție făcând doar zonele înalte, ca efect al inversiunii termice.
La stațiile noastre meteo temperaturile minime înregistrate azi, 19 ianuarie 2026, au fost:
-16.2°C – Sighetu Marmației
-14.8°C – Izvoare
-13.0°C – Cavnic Super Ski
-7.6°C – Baia Mare (valoare afectată de amplasare pe acoperișul unei clădiri)
Urmează încă o noapte rece, însă de mâine temperaturile vor începe să crească ușor.
