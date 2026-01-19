În intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

Pentru a preveni efectele negative, este recomandat să evitați expunerea prelungită la temperaturi scăzute, să purtați haine groase și îmbrăcăminte în straturi multiple, să aveți grijă de persoanele vulnerabile și să protejați animalele. De asemenea, folosiți cu prudență sursele de încălzire și evitați orice improvizații care pot pune viața sau bunurile în pericol.

Măsurile de prevenire și recomandările pentru sezonul rece sunt disponibile în Ghidul pentru vreme de iarnă, care poate fi consultat pe platforma de pregătire a populației fiipregatit.ro și în Aplicația DSU.