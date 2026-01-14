Prețul țițeiului a crescut cu 10% în ultima săptămână, iar analiștii avertizează asupra unui potențial șoc petrolier care ar putea alimenta inflația și destabiliza piețele financiare, notează businessinsider.

Piețele globale de energie resimt tensiuni tot mai mari, pe fondul evoluțiilor geopolitice din Venezuela și Iran. Contractele pentru țițeiul Brent, referința internațională, au urcat cu aproximativ 10% în ultimele șapte zile, depășind pragul de 65 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie.

Analiștii avertizează că această creștere rapidă ar putea declanșa un șoc al prețului petrolului, o situație în care scumpirea bruscă a petrolului afectează economia globală și piețele financiare. José Torres, economist senior la Interactive Brokers, susține că dacă Brent ar ajunge la 80 de dolari pe baril, impactul ar fi semnificativ.

Matt Gertken, strateg geopolitic la BCA Research, a estimat că riscul unui „șoc masiv al ofertei globale de petrol” a crescut la aproximativ 40%, în contextul instabilității din Iran și a tensiunilor din Venezuela.

„O escaladare a conflictelor ar putea duce la pierderi semnificative de producție de petrol în regiune, ceea ce ar afecta direct piețele financiare și economia globală”, a declarat el.

Impactul s-ar resimți nu doar la nivel macroeconomic, prin creșterea inflației, ci și pe piețele de capital, unde acțiunile și obligațiunile ar putea suferi corecții pe termen scurt. Analiștii Deutsche Bank confirmă că riscurile unui șoc petrolier rămân ridicate în 2026, pe măsură ce conflictele geopolitice continuă să se intensifice.

Pe termen scurt, investitorii și consumatorii se pregătesc pentru creșteri suplimentare ale prețurilor la benzină și motorină.