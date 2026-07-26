Salvamontiştii din Maramureş au salvat, în ultimele 24 de ore, patru ucraineni rătăciţi, care erau epuizaţi, deshidrataţi sau cu răni la picioare. De asemenea, echipa Salvamont a mai salvat un angajat la o stână, care avea dureri abdominale puternice şi un bărbat cu un traumatism la un genunchi după o coborâre în rapel pe cascadă. Cetăţenii ucraineni salvaţi au fost predaţi Poliţiei de Frontieră.

„Un început de weekend extrem de intens pentru echipa Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, care a derulat în ultimele 24 de ore o serie de acţiuni de căutare, salvare şi acordare a primului ajutor în mai multe zone muntoase ale judeţului”, anunţă, sâmbătă seară, Salvamont Maramureş.

Astfel, potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore au avut mai multe intervenţii, trei dintre acestea vizând cetăţeni ucraineni rătăciţi, epuizaţi fizic, deshidrataţi sau răniţi. Prima intervenţie a salvatorilor montani a vizat un cetăţean ucrainean de 26 de ani, localizat chiar la coordonatele transmise, care se afla în zona Vârful Stogu, din Munţii Maramureşului. După ce i-au dat de mâncare, salvatorii l-au coborât în siguranţă de pe munte şi l-au predat echipajelor Poliţiei de Frontieră.

„Pe traseu, am avut un caz medical, fiind vorba de un cetăţean român, de 46 ani, lucrător la o stână din zona Vf. Copilaşi, care acuza dureri abdominale severe. A fost preluat de salvamontişti din echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş chiar în timpul coborârii din misiunea anterioară şi predat Serviciului de Ambulanţă Poienile de sub Munte”, precizează sursa citată.

O altă misiune de căutare şi salvare, de data aceasta nocturnă, a vizat alţi doi ucraineni rătăciţi în zona Criva, din Munţii Maramureşului, în vârstă de 28 şi 33 de ani. Cei doi, epuizaţi fizic, dar fără afecţiuni medicale grave, au fost recuperaţi în cursul nopţii de la coordonatele indicate şi predaţi Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte.

Salvamontiştii au intervenit şi în cazul unui tânăr de 25 de ani, din Târgu Jiu, care a suferit un traumatism la Cascada Cailor, în timpul unei coborâri în rapel pe cascadă, misiunea de salvare fiind executată de formaţia Borşa, structură din cadrul Salvamont Maramureş. După ce i-au acordat primul ajutor, salvamontiştii l-au coborât de pe munte şi l-au încredinţat echipajului SMURD la baza telescaunului Malec.