Noul sistem e-SIGUR este activ încă din primele zile ale anului 2026, anunță Poliția Română.

Camerele mobile (cunoscute sub numele de pistoale radar), amplasate pe marginea drumului, înregistrează activitatea din trafic în zona supravegheată, iar înregistrările sunt trimise și analizate de polițiști. Abaterile sunt sancționate conform legii, după identificarea conducătorului auto.

Amenda este expediată direct la domiciliu conducătorului auto, fără a fi necesară oprirea în trafic.

Unde este activ?

• Autostrăzile A1 și A2

• Drumul Național DN2 din județul Vrancea

Extinderea la nivel național este planificată ulterior.

Scopul este creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din România.