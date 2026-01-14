În perioada 11 – 13 ianuarie 2026, Poliția Română a adus în țară 9 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

La data de 11 ianuarie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 58 de ani, din Bacău, urmărit internațional pentru săvârșirea unor infracțiuni de fals. Acesta a fost adus din Elveția, având emis pe numele său, de către Judecătoria Bacău, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 10 luni.

De asemenea, la data de 11 ianuarie 2026, a fost adus în țară un bărbat, de 36 de ani, din Vaslui, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Bârlad, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 8 ani.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 51 de ani, din Maramureș, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Regatul Belgiei, având emis pe numele său, de către Judecătoria Reșița, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani.

La data de 12 ianuarie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 28 de ani, din Galați, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de skimming. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Galați, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și o lună.

De asemenea, la data de 12 ianuarie 2026, a fost adus în țară un alt bărbat, de 29 de ani, din Caraș-Severin, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Giurgiu, un mandat de arestare preventivă.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 34 de ani, din Moldova, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Baia Mare, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

Tot la data de 12 ianuarie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 33 de ani, din Mureș, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Luduș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 46 de ani, din Buzău, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Buzău, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 2 luni .

Totodată, la aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 28 de ani, din Cluj, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Cluj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 3 luni.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.