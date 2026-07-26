Primăria Municipiului Baia Mare a lansat în transparență decizională două proiecte de hotărâre care vizează organizarea unor evenimente dedicate comunității. Este vorba despre ediția din acest an a Expo-Flora Maramureș și despre continuarea programului anual „Cea mai frumoasă grădină/Cel mai frumos spațiu verde din Baia Mare”.

Primul proiect propune aprobarea organizării celei de-a XLI-a ediții a Expo-Flora Maramureș, eveniment organizat de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare. Manifestarea este programată în perioada 17–20 septembrie 2026, în cadrul Sărbătorii Castanelor, ajunsă la ediția a XXXI-a.

Al doilea proiect de hotărâre are în vedere continuarea programului „Cea mai frumoasă grădină/Cel mai frumos spațiu verde din Baia Mare”, inițiativă prin care administrația locală încurajează amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiu.

Reprezentanții Primăriei Baia Mare precizează că ambele proiecte, împreună cu documentațiile care au stat la baza elaborării lor, au fost publicate în data de 23 iulie 2026 pe site-ul instituției, în secțiunea Administrație – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice. Documentele pot fi consultate și la sediul Primăriei, de pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, la Serviciul Relații cu Publicul și Comunicare.

Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii sau observații în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului. Acestea pot fi depuse prin formularul disponibil pe site-ul Primăriei, prin e-mail la adresa cic@baiamare.ro sau în format fizic, la registratura instituției.

Totodată, în cazul în care o asociație legal constituită ori o autoritate sau instituție publică solicită în scris acest lucru în termenul prevăzut de lege, administrația locală poate organiza o dezbatere publică pe marginea celor două proiecte de hotărâre.