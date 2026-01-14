Zilnic, la nivelul județului Maramureș, polițiștii desfășoară activități pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale.

Astfel, ieri, 13 ianuarie a.c., timp de două ore, polițiștii din Sighetu Marmației, sprijiniți de jandarmi, au desfășurat o acțiune, pe parcursul căreia au fost oprite și verificate 47 de autoturisme.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, 16 dintre acestea pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic Pentru Apeluri de Urgență.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 5.000 de lei.

De asemenea, polițiștii reamintesc faptul că apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114 este o faptă de natură contravențională prevăzută de articolul 32, alineatul 1, litera a) din O.U.G. 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic Pentru Apeluri de Urgență și se sancționează cu amendă între 1.000- 2.000 de lei.

112- UN APEL RESPONSABIL, POATE SALVA O VIAȚĂ!

APELAȚI NUMĂRUL 112 DOAR ÎN SITUAȚII REALE DE URGENȚĂ!