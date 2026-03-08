Tinerele din județul Maramureș sunt invitate să participe la preselecțiile pentru proiectul național Filon de România, un eveniment care își propune să promoveze excelența, talentul și valorile românești.

Castingul va avea loc în data de 15 martie 2026, de la ora 15:00, la Baia Mare Value Centre, în prezența membrilor juriului din județul Maramureș.

Organizatorii caută tinere care să reprezinte România prin eleganță, cultură și personalitate, contribuind la promovarea imaginii țării pe plan internațional.

Criterii de selecție

Participantele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

aspect fizic plăcut

înălțime între 1,65 m și 1,83 m

vârsta între 14 și 28 de ani (minimum 14 ani împliniți la 1 februarie 2026 și maximum 28 de ani împliniți la 1 septembrie 2026)

conturi de social media care să reflecte gust estetic și fotogenie

abilități de comunicare și bună cunoaștere a limbii engleze

Nu sunt obligatorii, dar vor constitui un avantaj performanțele în diverse domenii, talentele artistice, precum și cunoașterea tradițiilor, obiceiurilor și valorilor locale.

Înscriere

Candidatele sunt rugate să se prezinte la casting cu fișa de participare completată, disponibilă pe site-ul oficial al proiectului: www.filonul.ro.

Prin aceste preselecții, organizatorii își propun să descopere tinere care pot pune România pe harta excelenței la nivel internațional.