Un bărbat a murit şi cinci persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs în municipiul Satu Mare. O maşină s-a răsturnat, iar una dintre victime a fost aruncată din vehicul.

”În data de 8 martie, în jurul orei 18:00, pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit la un accident rutier produs în municipiul Satu Mare, în apropiere de Centura Ocolitoare, zona Sătmărel. Potrivit primelor informaţii, un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar şase persoane au fost implicate: patru bărbaţi şi două femei”, a transmis, duminică, ISU Satu Mare.

Sursa citată a precizat că două dintre victime au rămas iniţial încarcerate şi au fost extrase de pompieri.

Un bărbat a fost proiectat în afara autoturismului şi s-a aflat în stop cardio-respirator.

”Echipajele medicale au aplicat manevrele de resuscitare până la constatarea decesului”, a transmis sursa citată.

Celelalte cinci persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare pentru îngrijiri medicale.