Un accident rutier a avut loc duminică, 8 martie, în jurul orei 20:00, pe DN1C, în localitatea Iclod. Din primele informații, este vorba despre un impact violent între două autoturisme.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale SMURD, ale Serviciul de Ambulanță, dar și pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Dej.

Salvatorii acordă îngrijiri persoanelor implicate în accident și evaluează starea victimelor. Deocamdată nu sunt cunoscute detalii despre numărul exact al răniților sau gravitatea acestora.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.