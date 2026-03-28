Elevii de la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie „George Emil Palade”, competiție care poartă numele celebrului savant român George Emil Palade.
Sub coordonarea profesoarei Amalia Ardelean, elevii s-au remarcat prin nivelul ridicat de pregătire și pasiunea pentru studiul biologiei, reușind să obțină premii importante:
- Morășan Dominic (clasa a VIII-a) – Premiul II
- Krompaczki Mihaela Maria (clasa a V-a) – Premiul II
- Csakay Iris Adelheid (clasa a V-a) – Premiul III
- Podină Gabriel (clasa a V-a) – Mențiune
- Pop Gomoiu Albert (clasa a V-a) – Mențiune
Rezultatele confirmă implicarea constantă a elevilor în activități de performanță și reflectă efortul susținut depus atât de aceștia, cât și de cadrele didactice.
Reprezentanții liceului au transmis felicitări elevilor premiați și le-au urat mult succes în continuarea parcursului academic și competițional.
Lasă un răspuns