Elevii de la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie „George Emil Palade”, competiție care poartă numele celebrului savant român George Emil Palade.

Sub coordonarea profesoarei Amalia Ardelean, elevii s-au remarcat prin nivelul ridicat de pregătire și pasiunea pentru studiul biologiei, reușind să obțină premii importante:

Morășan Dominic (clasa a VIII-a) – Premiul II

Krompaczki Mihaela Maria (clasa a V-a) – Premiul II

Csakay Iris Adelheid (clasa a V-a) – Premiul III

Podină Gabriel (clasa a V-a) – Mențiune

Pop Gomoiu Albert (clasa a V-a) – Mențiune

Rezultatele confirmă implicarea constantă a elevilor în activități de performanță și reflectă efortul susținut depus atât de aceștia, cât și de cadrele didactice.

Reprezentanții liceului au transmis felicitări elevilor premiați și le-au urat mult succes în continuarea parcursului academic și competițional.