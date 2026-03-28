Un accident rutier s-a produs în urmă cu foarte puțin timp în municipiul Baia Mare, în zona Meda.

Potrivit primelor informații, un taximetru a intrat în coliziune cu un autobuz. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite, iar una dintre victime a rămas încarcerată în autoturism.

La fața locului intervin în aceste momente echipaje de ambulanță și echipaje de descarcerare, care încearcă să extragă victima și să acorde îngrijiri medicale răniților.

Traficul în zonă este îngreunat, circulația desfășurându-se cu dificultate.

Știrea este în curs de actualizare.