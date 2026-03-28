Un bărbat în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața sâmbătă seara, în urma unui tragic accident rutier produs în municipiul Dej.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 20:00, pe strada Libertății. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de polițiști, bărbatul se deplasa în direcția Baia Mare când ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, cel mai probabil din cauza unei stări medicale apărute brusc. Mașina a intrat în coliziune cu un parapet.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de salvare. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, eforturile acestora au fost zadarnice.

Victima a fost transportată la spital în stare critică, unde ulterior a fost declarat decesul.

Reprezentanții ISU Cluj au transmis că pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și sprijinirea echipajului medical în tentativa de resuscitare.