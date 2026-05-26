În perioada 23–24 mai, la Drobeta-Turnu Severin, s-au desfășurat Campionatele Naționale de Înot Masters. La eveniment au participat peste 160 de sportivi, legitimați la aproximativ 40 de cluburi din țară.

Asociația Club Sportiv Gold Stars Baia Mare a fost reprezentată de sportiva Delia Ana Kovacs, care a obținut trei medalii de aur, una de argint și una de bronz, după cum urmează:

Clasament Open

Locul I – 50 m spate

Categoria 50–54 ani

Locul I – 100 m spate

Locul I – 200 m spate

Locul II – 200 m mixt

Locul III – 50 m liber

„Felicitări tuturor sportivilor participanți, precum și organizatorilor. A fost o competiție reușită din toate punctele de vedere, care a reunit la start foști înotători medaliați la competiții naționale și internaționale, precum și sportivi care îndrăgesc și practică acest sport, deși au învățat să înoate la vârsta adolescenței sau chiar la maturitate. Mulțumesc administrației publice locale din Baia Mare, precum și Consiliului Județean Maramureș, pentru sprijinul acordat sportivilor masters”, a declarat Delia Ana Kovacs, președinta ACS Gold Stars Baia Mare.