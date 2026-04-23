Primăria Tăuții Măgherăuș, în parteneriat cu The Green Project și instituții de mediu, organizează în perioada 24–25 aprilie o amplă campanie de colectare a aparatelor electrice și electronice. Acțiunea se adresează tuturor locuitorilor din oraș și din localitățile aparținătoare, Baița, Bozânta Mare, Nistru, Ulmoasa, Bușag, Merișor.

Se pot recicla electrocasnice mari: frigidere, mașini de spălat, aragaze; electrocasnice mici: blender, fier de călcat, prăjitor etc.; echipamente IT: calculatoare, televizoare; alte deșeuri: becuri, baterii.

Vineri și sâmbătă, în intervalul orar 10:00–16:00, are loc colectarea mobilă, prin mașini specializate care vor circula în toate localitățile.

Sâmbătă, tot între orele 10:00 și 16:00, se va colecta și la punct fix, în fața Primăriei.

Programări pentru ridicare de la domiciliu: 0744 781 781, 0800 444 80, thegreenproject.ro/comanda.

Cei care predau aparate electrice vor intra automat într-o tragere la sorți, organizată sâmbătă, la ora 16:00, la punctul de colectare. Premiile includ: bormașină, șlefuitor, prăjitor de pâine, friteuză cu aer cald, blender.

Campania este organizată de Primăria Tăuții Măgherăuș, împreună cu The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive și al partenerilor locali din domeniul protecției mediului.