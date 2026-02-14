Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativă la furt calificat.

Ca urmare a unor sesizări, polițiștii au întocmit dosare penale și din cercetările efectuate, sub coordonarea procurorului de caz, a reieșit faptul că infracțiunea de tentativă la furt calificat ar fi fost comisă în perioada 24 – 28 ianuarie a.c., pe strada Iuliu Maniu din municipiu, iar infracțiunea de furt calificat ar fi fost comisă la începutul lunii februarie, tot în municipiul Baia Mare.

Activitățile specifice de cercetare și investigare efectuate de polițiști au relevat faptul că bănuit de comiterea faptelor este un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Coltău.

Prejudiciul, în valoare de 25.000 de lei, a fost recuperat integral și restituite persoanei vătămate

Pe baza probatoriului administrat, la data de 13 februarie a.c., față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

În cursul zilei de astăzi, 14 februarie, bărbatul urmează a fi prezentat Judecătoriei Baia Mare cu propunere de arestare preventivă.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă activitățile de documentare a activității infracționale a celui în cauză.