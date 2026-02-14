Bistro Caffe Moțu a devenit partener al polițiștilor, susținând proiectul educativ, de prevenire „La limonadă cu un polițist”. Reamintim că inițiativa este menită să-i apropie pe tineri de polițiști, într-un cadru deschis și prietenos.

În cursul acestei săptămâni, la Baia Sprie, a avut loc o nouă activitate din cadrul proiectului, la care au participat elevi de clasa a VIII-a din oraș. Întâlnirea a oferit un prilej de dialog sincer între polițiști și adolescenți, fiind abordate teme de interes pentru această etapă a vârstei lor, precum siguranța personală, prevenirea comportamentelor de risc, responsabilitatea și consecințele faptelor antisociale.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată, în care tinerii au fost încurajați să adreseze întrebări, să își exprime opiniile și să discute deschis cu polițiștii, contribuind astfel la consolidarea încrederii și la dezvoltarea unui parteneriat real între instituții, mediul privat și comunitate.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară vor continua implementarea proiectelor de prevenire, apreciind implicarea partenerilor locali care aleg să susțină educația, dialogul și siguranța tinerilor.