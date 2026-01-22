Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei ziua, dar geroasă dimineața și noaptea. Cerul a fost variabil.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la Târgu Lăpuș -12 grade Celsius, în Pasul Gutâi și Baia Mare -10 grade Celsius, Sighetu Marmației, Cavnic, Băiuț -9 grade Celsius, în Pasul Prislop -7 grade Celsius, la Moisei, Vișeu de Sus, Borșa Șomcuta Mare, Seini, Ocna Șugatag, stația meteo Iezer -6 grade Celsius, Baia Sprie, -4 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 39 cm la Cavnic, 36 cm la stația meteo Iezer, la Firiza și în Pasul Gutâi, 34 cm Suciu de Sus, 32 cm la Băiuț, 30 cm în Pasul Prislop, 28 cm pe Valea Vaserului, 26 cm, la Groșii Țibleșului, Bistra, Baia Borșa, 25 cm la Coroieni și Leordina, 21 cm la Botiza, 18 cm la Mara, 16 cm la Ocna Șugatag, 15 cm la Târgu Lăpuș, 10 cm la Sighetu Marmației, 8 cm în Baia Mare. Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Bârsău, Lăpuș, Cavnic, Săsar și Firiza.

Curg sloiuri de gheață pe râul Tisa. Poduri de gheață sunt pe râurile Cosău, Someș, Lăpuș și Suciu. Apa curge pe sub podurile de gheață. S

unt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Iza, Botiza, Mara, Sălaj, Cavnic și Nistru.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit intervenit cu trei utilaje și au răspândit nouă tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Gutâi și pe Dealul Hera, respectiv pe DN17C, Dealul Ștefăniței pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu trei utilaje și s-au răspândit 24 tone de material antiderapant pe DJ184, DJ186, DJ109F și pe DJ188 pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Carosabilul sectoarelor de naționale au partea carosabilă curată și uscată, cu excepția DN18, în Pasul Gutâi și Pasul Prislop, respectiv pe Dealul Ștefăniței unde partea carosabilă este curată și parțial umedă. Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și uscată. Sunt tronsoane de drum unde pe partea carosabilă se găsește parțial polei.

Se intervine cu utilaje și material antiderapant. Cerul este acoperit. Se semnalează ceață în zona localităților Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș și Cavnic.

CJSU reamintește despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Evitați depășirea coloanelor de mașini și bruscarea comenzilor autovehiculelor. Utilizați frâna de motor pentru a putea opri în siguranță.

NU pătrundeți cu autovehiculele pe sectoarele de drumuri închise în perioada de iarnă! Cetățenii trebuie să fie atenți la deplasarea pe trotuare, alei sau alte zone de acces pietonal acoperite cu gheață, încercați să mențineți centrul de greutate stabil.

Acordați atenție pe timpul deplasării la țurțurii de gheață formați la streașina blocurilor și a caselor.

Vremea va fi astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, local rece dimineața. Cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade iar cele minime între -8 și -4 grade.