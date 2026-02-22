În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – a Lăsatului secului de brânză, 22 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Parohia Ortodoxă «Sfinții Trei Ierarhi», în prezența a sute de credincioși români din regiunea pariziană.

Slujirea arhierească a avut loc la invitația Părintelui Mircea Filip, fiu al Maramureșului, și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale.

Momentul a avut o profundă încărcătură duhovnicească, marcând începutul perioadei pregătitoare pentru Postul Sfintelor Paști. În cuvântul adresat credincioșilor, ierarhul maramureșean a vorbit despre sensul pocăinței, al iertării și al întoarcerii omului către Dumnezeu, subliniind importanța păstrării credinței și identității ortodoxe românești în diaspora.

Prezența Preasfințitului Părinte Iustin la Paris a fost primită cu multă bucurie de comunitatea românească, evenimentul devenind un prilej de întărire sufletească și de comuniune între românii aflați departe de țară.