Echipa națională de handball senioare va disputa, la începutul lunii martie, două partide din EHF Euro Cup, competiție rezervată echipelor deja calificate la Campionatele Europene din decembrie (noi suntem una dintre țările organizatoare). România va întâlni Slovacia într-o dublă, pe 5 martie (la Michalovce) și pe 8 martie (la Bistrița).

Pentru această acțiune au fost convocate 18 jucătoare, ele urmând să se prezinte la Oradea, în data de 28 februarie. Singura jucătoare de la Minaur convocată este Iulia Dumanska. De asemenea, la lot va merge și antrenorul cu portarii, Daniel Apostu.

Lotul României

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona), Iulia Dumanska (Minaur)

Linia de 9 metri: Alisia Boiciuc, Sorina Grozav (Corona), Cristina Laslo, Ștefania Stoica (Bistrița), Diana Lixăndroiu, Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Rm. Vâlcea)

Extreme: Gabriela Dumitrașcu (Corona), Mihaela Mihai, Alexandra Szoke (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Craiova), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila).

Pivoți: Yaroslava Burlacenko, Lorena Ostase (Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina).

Antrenori: Ovidiu Mihăilă (principal), Iulia Curea (secund), Daniel Apostu (portari).

Echipa națională de tineret va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Mioveni, iar apoi va participa la un turneu amical la Budapesta, în perioada 1-7 martie. Vor fi meciuri cu Ungaria (5 martie, ora 19.00), cu Germania (6 martie, 16.30) și cu China (7 martie, 12.30). Printre jucătoarele convocate se numără și Teodora Lavinia Damian, de la CS Minaur.

În pauza rezervată acțiunilor echipelor naționale, alte două jucătoare de la Minaur vor merge să-și reprezinte țara: Nikoletta Papp (Ungaria) și Dziyana Iluna (Belarus).